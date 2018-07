Milan aposta em Lapadula, artilheiro da Série B do Italiano

O Milan acredita ter encontrado um novo Jamie Vardy. Nesta sexta-feira, o clube milanês anunciou a contratação de Gianluca Lapadula, atacante de 26 que, em toda a carreira, só fez um jogo contra um time de Série A. Na temporada passada, o centroavante fez 30 gols e deu 12 assistências na segunda divisão da Itália, pelo Pescara.

De acordo com a imprensa italiana, Lapadula custou 10 milhões de euros aos cofres do Milan. O atacante tem no currículo passagens por Ivrea, Ravenna, San Marino Calccio, Frosinone e Teramo, todos na Série C. Fez poucos jogos pelo Cesena na Série B de 2012/2013 e defendeu o Gorica no Campeonato Esloveno de dois anos atrás.

Lapadula, porém, estourou nas últimas duas temporadas. Fez 22 gols pelo Teramo na Série C e, depois 30 pelo Pescara na Série B. Nos dois torneios, foi o artilheiro.

Filho de mãe peruana, chegou a ser convocado pelo Peru para a Copa América Centenário, mas recusou o chamado, uma vez que ainda sonha com a seleção italiana. Quer repetir o fenômeno Vardy, que aos 25 anos jogava na quinta divisão da Inglaterra, até 2014 estava na segunda divisão, e agora disputa a Eurocopa.

A própria seleção italiana tem histórico de centroavantes que se destacaram tardiamente. Luca Toni só foi convocado pela primeira vez aos 26 anos, depois de ser artilheiro na Série B pelo Palermo - fez 30 gols naquela edição do torneio, em 2003. Toto Schillaci disputou a Copa do Mundo de 1990 como titular depois de ser artilheiro da Série B em 1989 pelo Messina.