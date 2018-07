Milan arrasa Arsenal e fica perto das quartas na Copa dos Campeões

MILÃO - O Milan ficou muito perto da vaga nas quartas de final da Copa dos Campeões nesta quarta-feira. Com uma grande atuação, o time italiano arrasou o Arsenal ao aplicar uma goleada de 4 a 0 no Estádio San Siro, em Milão. O brasileiro Robinho foi o destaque do confronto ao balançar as redes por duas vezes. Boateng e Ibrahimovic, de pênalti, anotaram os outros dois gols.

A vitória abriu caminho para a classificação do Milan às quartas de final. O time italiano garante a vaga mesmo em caso de derrota por até 3 a 0 no jogo da volta, no dia 6 de março, no Emirates Stadium, em Londres. Com o placar, os italianos estão perto de acabar com a sina de ser eliminado nas oitavas por um clube inglês, como aconteceu em suas últimas três participações na Liga.

Embalado no Campeonato Italiano, o Milan não deu chances ao Arsenal nesta quarta. Contando com o apoio da torcida, o time da casa impôs seu ritmo desde o início e não demorou para abrir o placar. Aos 15 minutos, Kevin-Prince Boateng escapou pela direita e acertou belo chute cruzado, sem defesa para o goleiro Szczesny.

Robinho marcou o segundo aos 38 minutos, após jogada de Ibrahimovic pela direita. O brasileiro só teve o trabalho de escorar de cabeça para as redes. A situação se repetiu na volta do intervalo. O atacante sueco rolou na entrada da área para o brasileiro, que cortou o marcador e bateu rasteiro: 3 a 0.

Mesmo com Henry no segundo tempo, o Arsenal não esboçava reação. Abatido, o time inglês só levou perigo aos 20 minutos, em lance de Van Persie. Com domínio fácil, o Milan teve tempo para marcar o quarto aos 34. Ibrahimovic converteu pênalti sofrido por ele mesmo. Alexandre Pato, que entrou no lugar de Robinho na etapa final, chegou a criar uma boa chance nos instantes finais, mas não ampliou a goleada.