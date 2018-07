Milan avisa que não irá vender zagueiro Thiago Silva

"Se Sandro Rosell (presidente do Barcelona) me pedir informações sobre Thiago Silva, responderei de forma educada, mas firme, que o jogador não está à venda", afirmou o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, antes do almoço de confraternização entre a diretoria dos dois clubes, nesta quarta-feira, em Milão, palco do jogo previsto para começar às 15h45 (horário de Brasília).

Atualmente com 27 anos, Thiago Silva está no Milan desde 2009 e virou titular absoluto da seleção brasileira desde que o técnico Mano Menezes assumiu o comando no segundo semestre de 2010. Mas ele será desfalque para o time italiano no confronto com o Barcelona, porque sofreu uma lesão muscular na coxa direita - ficará cerca de um mês sem jogar.