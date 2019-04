Milan bate a Lazio em casa, encerra série negativa e retoma 4º lugar no Italiano

O Milan fez seu dever de casa e derrotou a Lazio por 1 a 0 neste sábado, no estádio San Siro, em duelo da 32ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado magro é fundamental pois faz com que a equipe de Milão volte a integrar o grupo dos quatro primeiros colocados que garantem vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões.

O Milan havia perdido o quarto lugar para a Roma, mas o recuperou rapidamente e agora soma 55 pontos, um a mais que a rival da capital, que aparece na quinta colocação. Com um jogo a menos, a Lazio caiu para a oitava colocação, com 49 pontos, viu a Liga dos Campeões ficar mais distante, mas ainda permanece na luta, ao menos, pela classificação à Liga Europa.

Além de manter o Milan entre os quatro primeiros, o triunfo encerra uma série de quatro jogos sem vitória - três derrotas para Sampdoria, Inter de Milão e Juventus, e um empate com a Udinese. A última vitória havia sido há mais de um mês, em 9 de março, o 2 a 1 sobre o Chievo, em Verona.

Saiu dos pés do meia-atacante marfinense Franck Kessie, em cobrança de pênalti convertida com tranquilidade no final da partida, o gol do triunfo do Milan.

Lucas Paquetá não esteve em campo. O brasileiro se recupera de uma lesão no tornozelo direito, sofrida há 11 dias, no empate em 1 a 1 com a Udinese. Dado o avanço na recuperação - o jogador publicou um vídeo em que aparece correndo na esteira e fazendo outros exercícios - é possível que o meia volte ao Milan antes do previsto e já esteja à disposição em outro duelo contra a Lazio, a semifinal da Copa da Itália, no dia 24.