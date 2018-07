Milan bate Cagliari e se mantém perto da líder Juventus

No duelo que fechou esta jornada do torneio nacional, o Milan abriu 2 a 0 já no primeiro tempo, com gols de Ibrahimovic e Nocerino, aos 32 e 39 minutos, respectivamente. Na etapa final, Ambrosini, aos 30, decretou o placar de 3 a 0.

O resultado negativo diante da equipe de Milão deixou o Cagliari na 14.ª posição da tabela, com 23 pontos, e fez o time amargar a sua sétima derrota em 20 jogos neste Italiano, no qual só venceu cinco confrontos até aqui.

Ao balançar as redes neste domingo, Ibrahimovic se isolou na artilharia da competição, com 15 gols, ficando com um de vantagem em relação a Di Natale, da Udinese. Para completar, o jogador sueco deu a assistência que resultou no gol marcado por Nocerino.

Ibrahimovic abriu o placar para o Milan neste domingo após bater com perfeição uma falta no ângulo esquerdo do goleiro Agazzi. Sete minutos depois, o atacante recebeu belo lançamento na grande área e ajeitou de peito para Nocerino vir de trás e bater de primeira para fazer 2 a 0.

Já na etapa final, o terceiro gol do jogo veio depois de Emanuelson tocar da direita para Ambrosini, que recebeu na meia lua e bateu com a parte externa do pé no canto direito baixo de Agazzi.

Os atacantes brasileiros Thiago Ribeiro e Robinho estiveram em campo por Cagliari e Milan, respectivamente, mas foram bem marcados e tiveram atuações discretas.