Milan bate Chievo Verona fora de casa e assume a terceira colocação no Italiano

O Milan derrotou o Chievo Verona por 3 a 1, neste domingo, fora de casa, e assumiu a terceira colocação no Campeonato Italiano. O time rubro-negro chegou aos mesmos 16 pontos da Roma, a segunda colocada, e está a cinco da líder Juventus.

Com a derrota, o Chievo Verona caiu para o sexto lugar, com 13 pontos. As equipes voltam a campo agora no próximo final de semana. O Milan receberá a Juventus no sábado, enquanto que o Chievo Verona visitará o Empoli no domingo.

No duelo deste sábado, o time visitante abriu o marcador no último minuto da etapa inicial com Juraj Kucka. E logo no minuto inicial do segundo tempo ampliou com Mbaye Niang. Os anfitriões esboçaram uma reação com um gol aos 20 de Birsa, mas não tiveram forças para buscar o empate. Nos acréscimos, Carlos Bacca ampliou a vantagem do Milan e garantiu a vitória.

O Palermo recebe o Torino, nesta segunda-feira, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Italiano. O time anfitrião está na 18.ª colocação, com seis pontos, e tenta sair da zona de rebaixamento. Os visitantes estão em 10.º, com 11.