Milan bate Fiorentina e esquenta luta por vaga europeia; Atalanta assume 3º lugar

Três jogos abriram neste sábado a antepenúltima rodada do Campeonato Italiano. E em um deles o Milan venceu a Fiorentina por 1 a 0, em Florença, e esquentou a luta por vaga na Liga dos Campeões da Europa. Com o triunfo fora de casa, o time de Milão se garantiu na quinta colocação, com 62 pontos, apenas um atrás da rival Internazionale, que ocupa o quarto lugar e hoje fecha a zona de classificação ao torneio continental.

O único gol deste jogo em Florença foi marcado pelo alemão de origem turca Hakan Calhanoglu, que completou para as redes um cruzamento da direita de Suso para definir o placar. A vitória também faz o Milan ocupar o primeiro posto na área de qualificação à Liga Europa, que tem a Roma na sexta posição, com 59 pontos. A equipe romana pega a líder e campeã antecipada, Juventus, neste domingo, em casa, no complemento da rodada.

Com a derrota em casa, a Fiorentina estacionou nos 40 pontos e ocupa apenas a 13ª colocação. Assim, também não conseguiu livrar totalmente o risco remoto de rebaixamento, pois está oito pontos à frente do Empoli, 18º e primeiro na zona da degola, que ainda tem três partidas a realizar nesta reta final do Italiano.

Em outro confronto do dia, a Atalanta ficou mais próxima de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões ao superar o Genoa por 2 a 1, em Bérgamo, e assumir a terceira posição da competição nacional. A equipe ficou com 65 pontos e ultrapassou a Inter de Milão, que terá a chance de retomar o terceiro lugar na segunda-feira, quando encara o Chievo, em casa, no fechamento desta 36ª e antepenúltima rodada.

Musa Barrow e Timothy Castagne marcaram os gols da Atalanta, enquanto Goran Pandev descontou para o Genoa, que seguiu com 36 pontos e ampliou o seu drama na luta contra o rebaixamento, em 16º lugar. Já garantido na Liga dos Campeões, o vice-líder Napoli, com 73 pontos, encara o SPAL como visitante neste domingo.

Também neste sábado, a Lazio venceu o Cagliari por 2 a 1, fora de casa, e se aproximou da zona de classificação à Liga Europa ao ficar com 58 pontos e assumir a sétima posição. O Cagliari é apenas o 12º colocado, com 40 pontos.

Luis Alberto e Joaquin Correa fizeram os gols do triunfo da equipe de Roma, que abriu 2 a 0 no placar antes de os anfitriões descontarem com Leonardo Pavoletti no final do jogo.