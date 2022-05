Milan bate Fiorentina no fim e dá passo fundamental rumo ao título italiano

O Milan passou perto de um tropeço diante da Fiorentina neste domingo, mas conseguiu um gol salvador no fim para se manter fixo na liderança do Campeonato Italiano. Jogando no estádio San Siro, o Milan marcou com Rafael Leão já na reta final do jogo para vencer por 1 a 0 na 35ª rodada do Campeonato Italiano, ficando a três jogos do título.

Com o triunfo, o Milan chega a 77 pontos e pode até abrir vantagem de cinco para a Internazionale, que ainda joga por esta rodada. Ter evitado o empate confirma o time de Stefano Pioli na liderança por mais uma rodada. A Fiorentina soma 56 pontos, na sétima colocação. Brigando por uma vaga na Liga Europa, o time de Florença acumula três derrotas seguidas.

O jogo foi bastante movimentado na parte inicial, principalmente no setor de defesa da Fiorentina. O Milan criou diversas chances de gol e chegou até a marcar no comecinho, mas o lance foi anulado pela arbitragem. Giroud e Theo Hernández tiveram grandes chances de finalizar, mas ambos mandaram para fora. A melhor chance da Fiorentina n o primeiro tempo foi um chute cruzado de Saponara, defendido por Maignan.

Assim como no primeiro tempo, o Milan começou dominando a segunda metade do jogo. Logo nas primeiras movimentações, Rafael Leão teve grande chance de marcar, mas finalizou por cima. Depois, Késsie parou em boa defesa de Terracciano.

Depois de desperdiçar muitas chances, o Milan quase foi castigado no fim do jogo, após um cabeceio muito forte de Arthur Cabral. Maignan fez defesa crucial para manter o zero no placar. Demorou, mas o gol do Milan finalmente saiu aos 36 minutos. O goleiro da Fiorentina saiu jogando errado, nos pés de Rafael Leão, que arrancou com a bola, balançou na frente da zaga e finalizou cruzado para fazer 1 a 0.

O Milan tem mais três jogos pela frente para encerrar o Campeonato Italiano, possivelmente com título. O clube enfrenta Hellas Verona fora de casa, Atalanta no San Siro e Sassuolo fora. Já a Fiorentina volta a campo para clássico com a Roma na próxima rodada.

JOGO ESQUISITO

No mesmo horário, o Torino visitou o Empoli e se aproveitou de uma vantagem numérica para buscar a virada por 3 a 1. Após sair na frente, o Empoli teve Valerio Verre expulso. Depois, Petar Stojanovic encostou a mão na bola dentro da área duas vezes e o árbitro marcou pênalti em ambas, além de expulsar o segundo jogador do Empoli. Belotti cobrou os dois pênaltis e virou o jogo, além de marcar mais um gol nos acréscimos para fechar a conta.