Milan bate Napoli e agora é vice-líder

Mesmo jogando fora de casa, o Milan venceu o Napoli por 2 a 1, nesta segunda-feira, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Italiano. Escalado como titular, o atacante brasileiro Robinho marcou o primeiro gol da vitória, enquanto o sueco Ibrahimovic fez o segundo.

Robinho abriu o placar para o Milan logo aos 22 minutos do primeiro tempo. O Napoli ainda teve a expulsão de Pazienza, facilitando a vida dos visitantes. Assim, Ibrahimovic ampliou aos 27 da segunda etapa. O argentino Lavezzi ainda diminuiu aos 33, mas não evitou a derrota.

Com a vitória fora de casa, o Milan ultrapassou a rival Internazionale e subiu para a segunda colocação do Campeonato Italiano, agora com 17 pontos, dois a menos do que a líder Lazio. O Napoli, por sua vez, continua com os mesmos 12 pontos, ocupando a sexta posição.