Milan bate o Novara na prorrogação e avança na Copa da Itália

MILÃO - O Milan sofreu para conseguir a classificação para as quartas de final da Copa da Itália. Mesmo jogando em casa, nesta quarta-feira, precisou da prorrogação para superar o lanterna do Campeonato Italiano e avançar na competição. A vitória sobre o Novara foi por 2 a 1, após o empate de 1 a 1 no tempo normal.

Com isso, o Milan vai enfrentar agora a Lazio na próxima semana, quando acontecem as quartas de final da Copa da Itália. Outros dois confrontos já estão definidos: Juventus x Roma e Chievo x Siena. E o último classificado sairá nesta quinta-feira, no jogo entre Inter de Milão e Genoa - quem vencer encara o Napoli.

El Shaarawi abriu o placar já aos 24 minutos de jogo, mas o Milan, mesmo controlando o jogo, não conseguiu aumentar a vantagem. Aí, quando o resultado parecia definido, o Novara conseguiu o empate aos 43 do segundo tempo. Radovanovic marcou o gol do time que ocupa atualmente a lanterna do Campeonato Italiano.

Diante do empate no jogo único do confronto, a decisão foi para a prorrogação. Aí, brilhou a estrela do atacante brasileiro Alexandre Pato. Aos 10 minutos da primeira etapa do tempo extra, ele recebeu passe dentro da área e ainda encobriu o goleiro do Novara antes de marcar um bonito gol, definindo a vaga do Milan.