Milan bate recorde de público no San Siro e retoma liderança do Campeonato Italiano

Empurrado pela torcida no estádio San Siro, o Milan derrotou o Genoa por 2 a 0 nesta sexta-feira e retomou a liderança do Campeonato Italiano. 70.259 torcedores acompanharam o triunfo do time de Milão pela 33ª rodada, recorde de público do estádio nesta temporada.

A vitória é importantíssima para o Milan, que chegou a ser ultrapassado pela rival Internazionale nesta sexta-feira. O time de Stefano Pioli chega a 71 pontos e retoma a primeira colocação do Campeonato Italiano. A Internazionale vem logo atrás, com 69 pontos, e possui um jogo a menos, já que teve um confronto contra o Bologna adiado.

O Milan marcou apenas seis gols nas últimas oito partidas que fez, somando todas as competições. O baixo desempenho do ataque resultou em empates por 0 a 0 nas duas rodadas anteriores do Campeonato Italiano, o que deixou a liderança do time rubro-negro ameaçada.

A disputa entre Milan e Internazionale será direta na próxima semana, mas por outra competição. Os rivais se encontram pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália na próxima terça-feira, após empatarem por 0 a 0 na primeira partida.

Já o Genoa vive situação dramática no Campeonato Italiano. A equipe possui apenas 22 pontos e ocupa a 18ª colocação, a primeira na zona de rebaixamento. O Genoa está a três pontos do Cagliari, primeiro time fora do Z-3, mas possui um jogo a menos que o rival. O time também chega a três derrotas seguidas e fica cada vez mais próximo da Série B.

O Milan não perdeu tempo e abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo com uma boa parceria entre Kalulu e Rafael Leão. O lateral-direito do Milan cruzou na outra ponta da área e o atacante português chegou batendo de primeira para fazer um belo gol e abrir o placar.

O jogo seguiu muito parado e com faltas, principalmente por parte do Genoa. A partida demorou a fluir. O primeiro tempo seguiu com pouquíssimas chances até o jogo ir para o intervalo. Galdames ainda chegou a dar um susto na torcida do Milan com uma finalização cruzada para fora.

O Milan teve ótima chance de marcar no segundo tempo com Olivier Giroud. O atacante francês pegou de primeira dentro da área, mas mandou a bola por cima do gol. Giroud vive fase ruim com a camisa milanista e chegou a cinco jogos sem marcar.

Aos 37 minutos, o Milan quase ampliou a vantagem, mas Sirigu fez ótima defesa para manter o Genoa na partida. A vitória milanista foi confirmada graças à insistência do brasileiro Junior Messias, que finalizou duas vezes para vencer Sirigu e fazer 2 a 0, já aos 42 minutos do segundo tempo. Junior Messias era mais um a viver seca de gols, não marcava desde o dia 19 de fevereiro. Nos acréscimos, Maignan ainda fez grande defesa para manter a defesa do Milan intacta após oito partidas.

Após o clássico pela Copa da Itália, o Milan voltará a campo pelo Campeonato Italiano para enfrentar a Lazio, no dia 24 de abril. Já o Genoa recebe o Cagliari na próxima rodada para tentar sair da zona de rebaixamento.