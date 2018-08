Milan bate Roma nos acréscimos em jogo com gols anulados pelo VAR

Com um gol aos 49 minuto do segundo tempo, o Milan derrotou a Roma por 2 a 1 nesta sexta-feira, em Milão, na abertura da terceira rodada do Campeonato Italiano. Cutrone foi quem garantiu os primeiros três pontos da equipe na competição.

O Milan teve o jogo da rodada inaugural adiado por conta da queda da ponte em Gênova - o time enfrentaria o Genoa. Na sequência, levou uma virada do Napoli fora de casa e perdeu por 3 a 2. Agora teve outro confronto complicado e bastante equilibrado.

A partida teve um gol para cada lado anulado pelo VAR. Outro destaque foi a presença de Kaká. O brasileiro desembarcou em Milão na última quarta-feira para negociar um possível cargo administrativo no clube. Ídolo da equipe, ele deu uma volta no gramado antes do início da partida e foi aplaudido pelos torcedores.

O centroavante Higuaín fez sua segunda partida pelo Milan, a primeira no San Siro. E criou boa chance logo no início, mas Olsen fez a defesa. O time da casa foi abrir o placar somente 40 minutos. Ricardo Rodríguez cruzou rasteiro, Kessié apareceu na área e mandou para as redes.

A Roma reagiu no segundo tempo e deixou tudo igual aos 13. Após confusão, a bola sobrou para Fazio, que bateu colocado no canto. Higuaín chegou a mandar a bola para as redes dois minutos depois, mas a jogada foi revista pelo VAR, que assinalou impedimento do centroavante argentino.

Na sequência, a Roma teve um gol anulado pelo árbitro de vídeo. N'Zonzi ajeitou com o braço e mandou para as redes. Ao revisar a jogada, o juiz anotou a infração. A vitória do Milan veio somente aos 49 da segunda etapa. Higuaín deixou Cutrone na cara do gol. Ele só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro.

As equipes agora param por causa das datas Fifa e voltam a campo apenas no dia 15 de setembro. O Milan visitará o Cagliari, enquanto que a Roma receberá o Chievo pela quarta rodada do Campeonato Italiano.