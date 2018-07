Milan bate San Lorenzo por 2 a 0 em amistoso na Itália

Desde 1991 o Milan realiza, anualmente, um amistoso denominado "Troféu Luigi Berlusconi". Nesta quarta-feira, depois de um hiato de um ano, voltou a jogá-lo, desta vez no meio da temporada. Em Milão, no San Siro, diante de um público pequeno, venceu o San Lorenzo, atual campeão da Libertadores, por 2 a 0.

Foram 18 edições seguidas jogando contra a Juventus no torneio que homenageia o presidente do Milan e ex-primeiro-ministro da Itália. Neste ano, a competição foi adiada para ocupar uma das datas vazias no calendário milanês, uma vez que o time não se classificou para jogar a Liga dos Campeões ou a Liga Europa.

Diante dos argentinos, Pazzini abriu o placar, aos 30 minutos do primeiro tempo, aproveitando cruzamento rasteiro da esquerda. Faltando cinco minutos para o fim do jogo, Bonaventura aproveitou rebote na área e fez 2 a 0.