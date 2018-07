Milan bate Udinese em casa e volta a triunfar após 50 dias

Depois de quatro empates e uma derrota nos últimos 50 dias, o Milan finalmente voltou a vencer. Neste domingo, o time do técnico Filippo Inzaghi contou com dois gols do francês Ménez para ganhar da Udinese por 2 a 0, em Milão, em partida válida pela 13.ª rodada do Campeonato Italiano.

Jogando no San Siro, o Milan abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo graças a um pênalti controverso sobre o japonês Honda, que causou a expulsão do zagueiro Domizzi. Menéz foi para a cobrança e fez 1 a 0, chegando ao seu terceiro jogo seguido com gol.

Essien quis complicar as coisas e foi expulso por uma cotovelada, mas Ménez decidiu. O francês, subutilizado pelo PSG, carregou pela meia esquerda aos 35 do segundo tempo, invadiu a área e bateu sem chances para o goleiro Karnezis. Pela Udinese jogaram os brasileiros Danilo, Guilherme e Allan.

O resultado fez o Milan subir para 21 pontos e se aproximar do G-3. Na briga pela terceira colocação também estão Genoa (23), Napoli (22), Sampdoria (21), Lazio (20), Fiorentina (19), Udinese (18) e Sassuolo (18). Napoli e Sampdoria se enfrentam na segunda-feira, enquanto os demais já fizeram 13 partidas.

A Fiorentina também entrou em campo para a primeira rodada de jogos deste domingo e goleou o Cagliari por 4 a 0 fora de casa. Matias Fernández fez os dois primeiros (um deles de falta) e Mario Gómez desencantou para anotar o terceiro, encerrando três meses e meio de jejum de gols. Cuadrado fechou a conta.

O Genoa assumiu o terceiro lugar ao ganhar fora de casa do Cesena, por 3 a 0, com gols de Matri, Antonelli e Volta (contra). Cada um dos dois times perdeu um pênalti: Matri para o Genoa e Cascione para o Cesaena.

Em casa, o Palermo ganhou do lanterna Parma por 2 a 1 - o zagueiro brasileiro Felipe, do Parma, foi expulso. Já Empoli e Atalanta ficaram no 0 a 0. Assim, a zona de rebaixamento segue tendo Parma (seis pontos), Cesena (oito) e Chievo (10). Atalanta (11) e Cagliari (11) seguem beirando a degola.