Milan bate Verona com dois gols de Tonali e recupera liderança do Italiano

Decisivo contra a Lazio duas rodadas atrás, Sandro Tonali marcou dois gols neste domingo para ajudar o Milan a conquistar uma virada sobre o Hellas Verona, em partida que terminou com uma vitória por 3 a 1, no Estádio Marcantonio Bentegodi. Faraoni marcou o único gol dos donos da casa, antes da reação, e Florenzi fechou o triunfo dos milanistas, novamente líderes do Campeonato Italiano.

O time comandado por Stefano Pioli foi jogado para o segundo lugar na sexta-feira, quando a Inter de Milão venceu o Empoli por 4 a 2 e assumiu a ponta. Agora os rossoneros voltam para o primeiro lugar, com 80 pontos contra 78 do rival de Milão. Restam duas rodadas para definir qual deles será o campeão. O Milan tem pela frente confrontos com Sassuolo e Atalana, enquanto a Internazionale enfrentará Cagliari e Sampdoria.

O Milan celebrou um gol anotado por Sandro Tonali aos 15 minutos do segundo tempo, mas a revisão do VAR apontou irregularidade no posicionamento do meio-campista e anulou a marcação. Mais tarde, aos 38, a equipe rossonera viu o lateral-direito Marco Faraoni subir sozinho na área, em um lance de desatenção da defesa, e cabecear para colocar o Hellas Verona em vantagem no placar.

Antes do intervalo, contudo, Tonali voltou a balançar a rede, desta vez em condição legal, nos acréscimos, e empatou a partida ao se jogar na pequena área, completando cruzamento de Rafael Leão. O decisivo meia apareceu de novo logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, para virar o jogo, em um lance muito parecido com o do primeiro gol, novamente recebendo de Leão e concluindo para o gol aberto.

O Milan ganhou tranquilidade com a vantagem no placar e o técnico Stefano Pioli até apostou na entrada do veterano Ibrahimovic na reta final para tentar matar o jogo. O terceiro gol saiu, mas foi dos pés de Florenzi, servido por um assistência de Messias, aos 40 minutos.

OUTROS RESULTADOS

A rodada teve outros três jogos durante o domingo, todos envolvendo times que brigam contra o rebaixamento. O Spezia perdeu por 3 a 1 para o Atalanta e continua sob risco, em 16º lugar com 33 pontos, enquanto o time de Bérgamo ocupa a séitma posição, com 59 pontos, na briga por vaga na Liga Conferência e Liga Europa.

Em duelo direto, Salernitana e Cagliari empataram por 1 a 1. O Salernitana é o primeiro fora da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 30 pontos, um a mais que o Cagliari, primeiro dentro da degola, com 29, em 18º lugar. Já o lanterna Venezia venceu o Bologona por 4 a 3, chegou aos 25 pontos e segue com chances matemáticas de permanecer na primeira divisão.