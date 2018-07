Milan bate Verona no Italiano com gol contra de brasileiro

O Milan contou com uma infelicidade do zagueiro Rafael Marques e com dia inspirado do japonês Keisuke Honda para vencer neste domingo. Com dois gols do meia e um contra do brasileiro, o time de Filippo Inzaghi passou com certa facilidade pelo Verona por 3 a 1, mesmo atuando fora de casa, e subiu na tabela do Campeonato Italiano.

O resultado levou o Milan a 14 pontos, na quarta colocação, enquanto o Verona estacionou nos 11 e é o sétimo. As duas equipes voltam a campo pela oitava rodada no próximo domingo. Os milaneses recebem a Fiorentina, enquanto o Verona duela com o Napoli na casa do adversário.

Neste domingo, o Milan controlou o confronto desde o início e marcou o primeiro aos 25 minutos, em infelicidade de Rafael Marques, ex-Atlético-MG e Grêmio. Após cruzamento da direita, o jogador tentou afastar, mas tocou de esquerda contra o próprio gol.

Apenas dois minutos depois, Honda marcou seu primeiro, dando belo toque na saída do goleiro. No segundo tempo, aos 10, o japonês aproveitou contra-ataque e bateu cruzado para fazer o terceiro. Ainda houve tempo para que Nicolás López diminuísse aos 41, mas pouco depois o experiente mexicano Rafa Márquez foi expulso e enterrou qualquer chance de reação.

OUTROS JOGOS - Além da vitória, o Milan foi beneficiado pela derrota da Udinese, que visitou o Torino e acabou batida por 1 a 0, com o gol de Quagliarella. O resultado deixou os visitantes com 13 pontos, em quinto, enquanto os donos da casa chegaram a oito pontos, no 12.º lugar.

Outro bom resultado para o Milan foi o empate da Sampdoria. Também fora de casa, a equipe de Gênova chegou a abrir 2 a 0, mas foi prejudicada pela expulsão de Cacciatore, viu Danilo Avelar marcar duas vezes para o Cagliari e selar a igualdade em 2 a 2. O resultado levou a Sampdoria aos 15 pontos, em terceiro, enquanto o Cagliari é 17.º, com cinco.

A lanterna está na mão do Parma, que perdeu por 1 a 0 para a Atalanta neste domingo e parou nos três pontos. Já o Palermo, que também entrou na rodada com três pontos, conseguiu sua primeira vitória na competição ao passar pelo Cesena por 2 a 1. Agora, tem seis pontos e é o 16.º.