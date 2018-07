Milan busca empate no fim do jogo, mas segue no meio da tabela

O Milan deu sequência ao atual momento de má fase no Campeonato Italiano e apenas empatou por 1 a 1 com a Sampdoria, em pleno estádio San Siro, neste domingo, em Milão, no fechamento da 30ª rodada da competição. A equipe visitante saiu na frente, aos 13 minutos do segundo tempo, com gol do italiano Roberto Soriano. O time da casa empatou, aos 29 da mesma etapa, com o holandês De Jong.

Com o resultado, o Milan fechou o domingo na oitava colocação do campeonato, com 42 pontos ganhos. Se a competição terminasse hoje, a tradicional equipe italiana não se classificaria para as competições europeias que antes estava acostumada a disputar.

A Sampdoria, por sua vez, está na sexta colocação do campeonato. A equipe tem atualmente 49 pontos ganhos e hoje está na briga direta por uma vaga na Liga Europa. O time líder disparado do Italiano continua sendo a Juventus. Mesmo com a derrota na rodada para o rebaixado Parma por 1 a 0, a equipe de Turim ostenta 70 pontos ganhos, contra 58 da vice-líder Lazio.

Se a situação continua ruim para o Milan, está pior para seu arquirrival. A Inter de Milão tem 41 pontos ganhos e está na décima posição do italiano.