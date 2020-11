Milan cancela treino após técnico Stefano Pioli testar positivo para covid-19

O Milan comunicou neste sábado que o técnico Stefano Pioli testou positivo para o coronavírus. Segundo o clube italiano, o treinador, de 55 anos, não apresenta sintomas, está bem e foi isolado em sua casa. Ele dirige a equipe desde o ano passado.

Líder do Campeonato Italiano, o Milan afirmou que cancelou o treinamento deste sábado e que as atividades serão retomadas na segunda-feira "sujeitas às verificações estabelecidas pelo protocolo da Federação Italiana". O clube informou que os testes dos jogadores e dos funcionários do departamento de futebol deram negativo.

Desde o início da pandemia, vários jogadores do Milan já testaram positivo para a covid-19 e posteriormente se recuperaram da doença, incluindo o goleiro Gianluca Donnarumma e o atacante e astro da equipe, Zlatan Ibrahimovic. No total, sete atletas do elenco foram infectados pelo vírus.

No momento, alguns atletas do elenco estão representando suas seleções durante a pausa do calendário para a Data Fifa. Com isso, o Campeonato Italiano retorna só no próximo sábado. No dia seguinte, às 16h45 (de Brasília) o time milanista encara o Napoli fora de casa, no San Paolo, em duelo direto pela liderança. O time de Pioli está invicto e lidera a competição com 17 pontos, dois a mais que o vice-líder Sassuolo.