Milan cede empate ao Empoli e volta a tropeçar no Italiano

A fase negativa do Milan parece não ter fim. Neste domingo, o tradicional time italiano não conseguiu vencer nem mesmo o modesto Empoli, diante de sua torcida, no San Siro. Os anfitriões até saíram na frente, e deram alívio para seus torcedores, mas hesitaram no segundo tempo e cederam o empate, por 1 a 1.

Com 30 pontos, o Milan ocupa apenas a 10ª colocação do Campeonato Italiano, à frente da rival Inter de Milão, que também não vive um dos seus melhores momentos. Já o Empoli é apenas o 15º colocado, com 24 pontos, pouco acima da zona de rebaixamento.

Neste domingo, o Milan chegou a dar sossegado aos torcedores ao abrir o placar aos 39 minutos, em boa jogada pelo lado esquerdo do ataque. Matia Destro foi o autor do gol ao completar cruzamento rasteiro da esquerda. O atacante, contudo, estava em posição duvidosa dentro da área.

Mas a sorte do time da casa acabou aos 22 minutos do segundo tempo. Em uma grande falha da defesa dos anfitriões, o Empoli aproveitou sua chance em levantamento na área. Sem qualquer marcação, Massimo Maccarone escorou de cabeça e mandou no canto direito de Diego Lopez.

O goleiro do Milan tampouco ajudou. Aos 39 minutos, saiu errado do gol e colocou a mão na bola fora da área. Acabou expulso, deixando os anfitriões com um a menos em campo, sem forças para buscar a vitória.