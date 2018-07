Milan confirma contratação de italiano Mario Balotelli

MILÃO - O Campeonato Italiano tem uma nova estrela. O canal de televisão do Milan anunciou na tarde desta terça-feira que Mario Balotelli, ex-Manchester City, é o novo reforço do time rubro-negro. O jogador, de apenas 22 anos, chega para ser o líder de um ataque renovado e atuar ao lado da revelação El Shaarawy, de 20.

De acordo com o próprio Milan, a transação envolveu 20 milhões de euros (cerca de R$ 53,5 milhões), se configurando a segunda mais cara da janela de transferência que se encerra nesta quinta-feira, ficando só atrás da compra de Lucas pelo PSG. É também a transação mais dispendiosa do clube nos últimos anos, ficando à frente inclusive da compra de Robinho, também junto ao Manchester City, em 2010, por 18 milhões de euros. Para comprar Balotelli, o Milan precisou somar apenas 5 milhões aos 15 que ganhou do Corinthians ao vender Pato.

A chegada do italiano, aliás, pode abrir as portas para a saída de Robinho, que vai ficando sem espaço. A diretoria já deixou clara a vontade de ter um ataque jovem. Assim, colocou à disposição de Maximiliano Allegri o francês Niang (18 anos), o espanhol Bojan (22), além de Balotelli e El Shaarawy. Aos quatro se somam o italiano Pazzini, de 28 anos, vice-artilheiro do time. Robinho passaria, assim, a ser a quinta opção de ataque.

Balotelli, estrela da seleção italiana, vai chegar a Milão na quarta-feira pela manhã, quando passará por exames médicos e vai assinar contrato até junho de 2017.

Apelidado de "Super Mario", o jogador foi revelado pelo Lumezzane, time da região de Brescia. Em 2007 estreou pela Inter de Milão, ficando no clube até 2010, quando foi vendido por cerca de 30 milhões de euros ao Manchester City. Nos dois clubes, colecionou confusões.

Entre as principais: chamou Mourinho, então seu técnico na Inter, de estúpido; foi até uma escola de Manchester defender um torcedor do City que sofria bullying; atirou dardos em juvenis do clube; colocou fogo na própria casa depois de soltar fogos de artifício dentro do banheiro; trocou empurrões com o técnico Roberto Mancini e, indignado, mostrou uma camiseta: "por que sempre eu?" após marcar contra o Manchester United.

Duas das polêmicas envolveram os times de Milão. Primeiro, apareceu com a camisa do Milan num programa de pegadinhas da TV italiana, mesmo sendo jogador da Inter de Milão - na época, confirmou ser torcedor do Milan. Depois, já no City, surgiu na coletiva de imprensa de apresentação do técnico Andrea Stramaccioni, em Milão, porque queria conhecer o técnico do seu ex-time.