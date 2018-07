Milan confirma contratações de Taiwo e Mexes

"Na defesa, o Milan está resolvido. Contratamos Mexes e Taiwo", disse Allegri em entrevista coletiva na véspera do confronto de volta das semifinais da Copa da Itália contra o Palermo.

O lateral-esquerdo nigeriano Taiwo chega para a única posição que apresentou problemas na escalação do Milan nesta temporada. O jogador de 26 anos está no campeão francês desde 2005.

O zagueiro francês Mexes, afastado dos campos por uma lesão, disse no mês passado que provavelmente se transferiria para o Milan, após passar sete anos na capital italiana.

O time do Milan, cuja idade aumenta, precisa ser renovado apesar de ter conquistado o "scudetto". O contrato de vários jogadores, incluindo o do meia Andrea Pirlo, vence no fim da temporada e as idades de outros superam os 30 anos.

"Quando a temporada terminar, falaremos com o clube", disse Allegri sobre a situação de Pirlo, enquanto respondia a especulações que vinculam à equipe os brasileiros Kaká ---que passou pelo clube e agora joga no Real Madrid -- e Paulo Henrique Ganso.

"O primeiro já ganhou tudo em sua carreira e o segundo ainda deve aprender muito", afirmou Allegri.

(Por Mark Meadows)