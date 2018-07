Milan confirma que lateral De Sciglio será operado O Milan anunciou nesta segunda-feira que o lateral Mattia De Sciglio precisará passar por uma cirurgia no joelho esquerdo, comprometendo também a sua continuidade como jogador da seleção italiana que deverá garantir vaga na Copa do Mundo de 2014. A equipe nacional está na liderança disparada do Grupo B das Eliminatórias Europeias do Mundial e voltará a atuar nesta terça, contra a República Checa, em casa.