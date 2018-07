Milan diz que M'Baye Niang terá tornozelo operado na sexta

No comunicado, porém, o Milan não deu uma previsão de quanto tempo o atleta ficará afastado dos gramados. Ele foi examinado nesta segunda por um especialista neste tipo de lesão, o professor Niek van Dijk, que acabou determinando o procedimento cirúrgico no ligamento capsular do tornozelo de M'Baye Niang.

O clube de Milão também informou que nas duas próximas semanas o jogador irá realizar um programa de reabilitação e de treinamento atlético, para depois voltar a correr no gramado de forma gradual.

No último final de semana, o Milan foi derrotado por 2 a 0 pelo Sassuolo pelo Campeonato Italiano, no qual voltará a jogar apenas no próximo domingo, contra o Chievo Verona. O resultado ruim fora de casa fez a equipe rubro-negra ficar na sexta posição da competição nacional, com 47 pontos.