Milan confirma que Yepes vai operar tornozelo direito

O Milan explicou que Yepes sofreu uma grave entorse no tornozelo direito que afetou os ligamentos. Por isso, o colombiano precisará ser operado. O jogador ainda não definiu se realizará a cirurgia na Itália ou em Amsterdã com o mesmo especialista que o consultou após sofrer a lesão no último domingo, no empate por 2 a 2 com o Bologna, em partida válida pelo Campeonato Italiano.

Reserva do Milan, Yepes vinha substituindo Nesta, machucado, nos últimos jogos da equipe. Com a lesão, o técnico Massimiliano Allegri deverá escalar Bonera na zaga, como fez no segundo tempo da partida com o Bologna, no último domingo.