Milan confirma ter recebido propostas por Robinho e Alexandre Pato

O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, confirmou nesta quarta-feira que o clube recebeu propostas pelos atacantes Alexandre Pato e Robinho. Isso aumenta as especulações sobre a possibilidade de ambos se transferirem para o futebol brasileiro. Pato está na mira do Corinthians, enquanto o retorno de Robinho é sonho antigo do Santos.

Apesar de admitir a possibilidade de negociar ambos, e até mesmo de mantê-los, Galliani deu a entender que o Milan fará um esforço maior para segurar Robinho. "Farei de tudo para ter o Robinho, mas não tenho segurança de que conseguirei", afirmou, em entrevista ao canal do clube.

De acordo com a imprensa italiana, Pato estaria muito próximo de ser anunciado pelo Corinthians, que desembolsaria 15 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões) por 50% de seus direitos. Já Robinho estaria sendo pretendido pelo Santos, que teria feito uma proposta de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões), já recusada pelo Milan. Na Europa, comenta-se também sobre o interesse do Flamengo pelo atleta.

Nos próximos dias, Galliani virá ao Brasil para passar alguns dias de suas férias e, neste período, teria agendado reuniões com dirigentes dos clubes brasileiros para discutir essas negociações. Ele também vai aproveitar o tempo livre para conversar sobre possíveis reforços para o Milan.

Na Itália, fala-se sobre a possibilidade de acerto com Drogba, ex-Chelsea e hoje no Shanghai Shenhua. Galliani, no entanto, condicionou a possibilidade de contratar um atacante às negociações de Robinho e Pato. "Se ficarem os dois ou mesmo um só, não contrataremos ninguém. Se saírem ambos, adquiriremos um novo jogador."