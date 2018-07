Milan contrata atacante austríaco, promessa do Chelsea O Milan acertou nesta terça-feira a contratação do atacante austríaco Philipp Prosenik, de 18 anos, junto ao Chelsea. A equipe aproveitou o último dia da janela para transferências do futebol europeu para acertar com a promessa, filho do ex-jogador Christian Prosenik. Os detalhes da negociação não foram divulgados.