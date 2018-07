Milan contrata lateral-direito Cristian Zaccardo

A contratação foi confirmada pelo empresário do atleta, ao sair da sede do Milan, nesta quinta. "Será uma grande oportunidade para Zaccardo e um ponto alto em sua carreira", declarou o agente. O lateral fez parte do elenco da seleção italiana campeã mundial em 2006.

A negociação com o Milan envolve a troca do zagueiro Djamel Mesbah, que passará a defender o Parma no restante desta temporada europeia. O jogador da Argélia está disputando no momento a Copa Africana de Nações, na África do Sul.

Enquanto reforça sua defesa, o Milan mantém a indefinição sobre seu ataque, esvaziado por lesões e transferências. Recentemente, o time italiano desistiu de recontratar Kaká, insatisfeito no Real Madrid. O clube agora estaria em negociações com o Manchester City para acertar com o atacante Mario Balotelli.