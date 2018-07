Milan contrata Maxi López após fracasso em acordo com Tevez

O atual campeão do Campeonato Italiano havia dado prazo até às 16h (horário de Brasília) desta sexta ao City para aceitar sua oferta por Tevez, e anunciou a chegada de López, que estava no Catania, pouco depois que o limite expirou.

"Estivemos muito perto com o City", disse o presidente-executivo do Milan, Adriano Galliani, ao canal do Milan.

"O mercado volta a se abrir em quatro meses, então talvez serão alguns meses de separação com Carlitos. Fiz tudo o que eu podia para trazê-lo", completou.

López, ex-Grêmio, chega por empréstimo ao Milan, que terá uma opção de compra ao final da temporada. O argentino de 27 anos marcou 22 gols em 66 partidas pelo Catania.

"Cumpri minha promessa com Maxi e quando não alcançamos um acordo com o City, assinamos o contrato. Maxi será um jogador muito útil para nós. Também pode jogar a Liga dos Campeões", afirmou o dirigente.

(Por Richard Allen)