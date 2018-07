Milan contrata meia do Genoa para vaga de Muntari O Milan acertou a contratação do meia Kevin Constant por empréstimo junto ao Genoa, que confirmou a negociação nesta quarta-feira. O jogador chega ao clube milanês para ocupar a vaga de Sulley Muntari, que sofreu uma lesão no joelho durante um amistoso com a seleção de Gana e será desfalque em boa parte da próxima temporada.