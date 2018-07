Milan contrata o zagueiro francês Rami em definitivo

Rami tem 28 anos e agradou a direção do Milan na última temporada. O zagueiro, no entanto, foi bastante criticado pela torcida por algumas de suas atuações, como nas oitavas de final da Liga dos Campeões, quando o time italiano caiu diante do Atlético de Madrid depois de duas derrotas: 1 a 0, em casa, e 4 a 1, na Espanha.

Revelado pelo Fréjus, da França, Rami ainda atuou no Lille antes de chegar ao Valencia em 2011. Sua trajetória no time espanhol foi interrompida no meio do ano passado, quando ele fez críticas públicas ao clube e ao então técnico da equipe, Miroslav Djukic. A atitude fez com que a transferência para o Milan fosse facilitada.