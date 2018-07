Milan contrata técnico Vincenzo Montella, ex-Sampdoria

A diretoria do Milan anunciou nesta terça-feira o nome do novo treinador da tradicional equipe italiana. Trata-se de Vincenzo Montella, ex-Sampdoria e com passagens também por Fiorentina e Catânia. O novo técnico assinou contrato de dois anos, que a entrar em vigor neste dia 1º de julho, sexta-feira.

"O clube acredita que o estilo de jogo do novo treinador do Milan será a base de uma importante, frutífera e positiva colaboração", anunciou o clube italiano, em nota. Montella vai substituir Cristian Brocchi, que assumira o time em abril, mas indicara que pretendia deixar o clube ao fim da temporada europeia.

Brocchi, por sua vez, havia substituído Sinisa Mihajlovic, demitido em razão da fraca campanha do Milan na temporada. "Agradecemos a Cristian Brocchi pelo entusiasmo, preparação e intensidade com a qual assumiu o time", registrou a diretoria do clube.

Montella, de 42 anos, começou a carreira de treinador comandando o time sub-15 da Roma, em 2009. Dois anos depois, chegou a assumir a função de interino na equipe principal. Mas sua carreira como treinador de um time principal se iniciou mesmo em 2011, quando foi contratado pelo Catânia.

Entre 2012 e 2015, esteve à frente da Fiorentina. E, na temporada passada, liderou a Sampdoria. Seu melhor resultado como técnico aconteceu no time de Florença. Ele levou a Fiorentina à final da Copa da Itália na temporada 2013/2014.