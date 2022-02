Milan decepciona em casa e só empata com a Udinese pelo Campeonato Italiano

Com um futebol que não condiz com uma equipe líder de campeonato, o Milan decepcionou sua torcida, no San Siro, nesta sexta-feira, ao só empatar, por 1 a 1, com a Udinese, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o Milan chegou aos 57 pontos e poderá dividir a liderança com a Internazionale (54 pontos), ao final do dia, caso a rival vença sua partida de daqui a pouco com o Genoa.

O primeiro tempo do Milan foi muito ruim. A sorte dos anfitriões foi que a Udinese não teve coragem de buscar o ataque e ficou presa em seu campo à espera do adversário milanês, que praticamente não incomodou nos primeiros 45 minutos. No único lance de perigo criado pela equipe da casa, Rafael Leão abriu o placar, aos 29 minutos.

No segundo tempo, o time do técnico Stefano Pioli conseguiu ser ainda pior e passou a ver o comando da partida nos pés do time de Údine. O castigo para o Milan veio aos 21 minutos, quando Udogie marcou para igualar o placar.

Desorganizado e sem inspiração, o Milan não teve forças para buscar o gol da vitória, enquanto a Udinese pareceu não acreditar na possibilidade de obter o triunfo, que seria muito importante em sua luta contra o rebaixamento. O time somou o 26º ponto e está em 14º lugar na classificação.