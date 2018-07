Milan demite Montella e anuncia a contratação de Gattuso

Após o empate sem gols contra o Torino, o Milan demitiu nesta segunda-feira, 27, o técnico Vincenzo Montella. Para seu lugar, a equipe contratou o ex-jogador e ídolo do clube Gennaro Gattuso. O treinador chegou ao Milan em junho de 2016, mas não conseguiu realizar um bom trabalho nas duas temporadas em que ficou no comando do clube. A demissão e a chegada de Gattuso foram confirmadas pelo próprio Milan em seu Twitter.

"O Milan comunica a demissão de Vincenzo Montella do cargo de treinador da equipe principal. O comando técnico foi confiado a Gennaro Gattuso, que deixa seu posto como técnico das categorias de base. Nós desejamos um bom trabalho."

Gattuso, de 39 anos, é um dos maiores ídolos do Milan e símbolo dos tempos de ouro da equipe rossonera. No entanto, o ex-jogador ainda não teve como técnico o mesmo sucesso como atleta.

No Campeonato italiano, o Milan ocupa a sétima colocação, com 20 pontos, na primeira posição fora da zona classificatória para as competições internacionais. /ANSA