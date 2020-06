Milan derrota a Roma no Italiano e ganha fôlego na briga pela Liga Europa

O Milan deslanchou no segundo tempo e derrotou a Roma por 2 a 0 neste domingo, em casa, no San Siro, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. O croata Rebic e o turco Çalhanoglu anotaram os gols do triunfo do time de milão, o segundo consecutivo na competição.

O Milan subiu para o sétimo lugar, com 42 pontos, e ganhou fôlego na briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa. O Napoli, sexto, tem a mesma pontuação, mas está à frente por possuir saldo de gols superior e ainda entra em campo neste domingo.

Com o revés, a Roma viu ser interrompida uma sequência de três vitórias seguidas, considerando também os duelos antes da paralisação do torneio provocada pela pandemia, e fica mais distante das equipes que brigam por vaga na Liga dos Campeões. Quinta colocada, a equipe da capital soma 48 pontos e está a seis do Atalanta, que fecha o grupo dos quatro primeiros.

Depois de um primeiro tempo lento e pouco atrativo, muito em função do forte calor que fez em Milão, o Milan, ainda sem Zlatan Ibrahimovic, que se recupera de lesão, deslanchou na etapa final com as entradas do brasileiro Lucas Paquetá e do belga Saelemaekers e decidiu a partida.

Paquetá teve boa atuação e quase marcou em arremate que obrigou boa defesa do goleiro Mirante. O meia brasileiro participou da jogada que culminou no primeiro gol, anotado por Rebic, que aproveitou confusão na área para balançar as redes aos 31 minutos da segunda etapa. No final, aos 44, o turco Çalhanoglu ampliou em cobrança de pênalti e definiu o resultado.