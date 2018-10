Milan derrota o Olympiacos e lidera Grupo F da Liga Europa

O Milan sofreu, mas conseguiu a virada, os três pontos e manteve a liderança do Grupo F da Liga Europa. O time italiano derrotou o Olympiacos, por 3 a 1, no estádio San Siro, em Milão, e alcançou os seis pontos ganhos após duas rodadas. Os gregos têm apenas um ponto.

O Olympiacos abriu o placar, aos 13 minutos de jogo, com uma bonita cabeçada do espanhol Guerrero. O Milan pressionou muito, enquanto os gregos ameaçavam por intermédio de contra-ataques esporádicos.

Os italianos só foram conseguir seus gols na parte final da partida. Aos 25 minutos, Cutrone, de cabeça, empatou. O argentino Higuaín fez o segundo, aos 31, após lindo drible no zagueiro. E mais uma vez Cutrone, aos 34, surgiu livre na área só para empurrar para o gol e fazer o terceiro.

Na Espanha, no outro jogo do grupo, o Betis, diante de 40.133 torcedores, não teve dificuldades para fazer 3 a 0 sobre o Dudelange, de Luxemburgo. Todos os gols saíram no segundo tempo. Aos 11 minutos, após confusão na área, Sanabria abriu o placar. O argentino Giovani Lo Celso, com categoria, ampliou a vantagem aos 35. E Tello, aos 38, teve tranquilidade para desviar na saída do goleiro e definir a vitória.

O Betis soma quatro pontos, dois a menos que o líder Milan, enquanto o Dudelange perdeu as duas partidas disputadas até agora pelo Grupo F. Na próxima rodada, o time espanhol viaja para encarar o Milan, dia 25 de outubro, mesma data em que o Dudelange recebe o Olympiacos.

No Grupo A, o Bayer Leverkusen teve de se esforçar mais do que esperava para derrotar o Larnaca, de Chipre, por 4 a 2. Aos 25 minutos, Trickovski abriu o placar para os visitantes. Havertz, aos 44, empatou para o Leverkusen. Alario, logo aos quatro minutos do segundo tempo, fez o segundo do time alemão.

Mas as emoções estavam reservadas para os minutos finais. Alario voltou a marcar aos 43 minutos: 3 a 1 para o Leverkusen. Raspas diminuiu para o time cipriota, aos 45 minutos, mas na saída de bola Brandt fez o quarto do time da casa.

Na Suíça, o Zurique derrotou o búlgaro Ludogorets por 1 a 0, com um gol de Palsson, aos 39 minutos do segundo tempo. O Bayer Leverkusen lidera o Grupo A, com seis pontos, junto com o Zurique. Ludogorets e Larnaca perderam as duas partidas disputadas.

O Grupo B está mais equilibrado. O Salzburg venceu o Celtic, por 3 a 1, de virada. Dabbur, duas vezes, e Minamino fizeram os gols da equipe austríaca. Edouard marcou para os escoceses.

Pelo mesmo placar, o alemão RB Leipzig derrotou o Rosenborg, na Noruega. Jean-Kevin Augustin, Ibrahima Konate e o brasileiro Matheus Cunha fizeram os gols do time visitante, enquanto Issam Jebali diminuiu para os suecos.

O RB Salzburg lidera a chave com seis pontos, seguido por Leipzig e Celtic, cada um com três pontos. O Rosenborg ainda não pontuou.