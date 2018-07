Milan descarta apelar contra suspensão de Balotelli

MILÃO - O Milan anunciou que não apelará contra a suspensão de três partidas imposta ao atacante Balotelli por sua expulsão na derrota por 2 a 1 para o Napoli, no último domingo, pelo Campeonato Italiano. Na ocasião, o jogador recebeu o cartão vermelho do árbitro após o apito final, por reclamação.

Ao justificar a punição, o tribunal disciplinar da Federação Italiana de Futebol disse que o atleta cumprirá um jogo de suspensão por "comportamento incorreto com um adversário e por protestar contra os árbitros", além de outras duas partidas de gancho "por ter, após a expulsão, dirigido ao árbitro expressões injuriosas e intimidatórias, em infração revelada pelo quarto árbitro" do confronto.

Balotelli acabou sendo o protagonista da derrota ao perder seu primeiro pênalti na carreira, depois de 26 cobranças que terminaram em gol, marcar o gol do Milan e acabar sendo expulso no fim. Suspenso por três partidas, ele irá desfalcar o time nos duelos contra Bologna e Sampdoria, além de ficar fora do clássico contra a Juventus, no próximo dia 6 de outubro, em Turim.