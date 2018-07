Milan descarta fazer proposta por Tevez

MILÃO - O Milan não tem condições financeiras para tentar a contratação do atacante argentino Carlos Tevez, que está insatisfeito no Manchester City, disse nesta segunda-feira o executivo-chefe do líder do Campeonato Italiano, Adriano Galliani.

Tevez pediu ao City para ser negociado em janeiro, ao mesmo tempo em que o Milan tentará contratar um novo atacante para substituir o lesionado Filippo Inzaghi.

"Tevez é ótimo, mas o Milan não pode fazer um investimento desses", disse Galliani a repórteres. O clube italiano tem contido os gastos nos últimos anos, e Tevez custaria ao menos 40 milhões de dólares (cerca de 68 milhões de reais). "Se encontrarmos um atacante que se pareça com um jogador do Milan, vamos buscá-lo, ou então ficaremos como estamos."

Galliani acrescentou que o também atacante do City Mario Balotelli, torcedor declarado do Milan que foi revelado pela rival Inter de Milão, não está à venda pelos ingleses, e que Alessandro Matri, do Cagliari, também não deve ser contratado.

O Milan também estava pouco confiante sobre a contratação de Zlatan Ibrahimovic do Barcelona antes do início da temporada, mas o sueco acabou sendo contratado e é o maior nome do clube atualmente.