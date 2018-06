Milan domina o SPAL com facilidade e goleia fora de casa no Italiano

O Milan obteve um excelente resultado neste sábado. Mesmo jogando fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe contou com uma boa atuação de Patrick Cutrone para golear o SPAL por 4 a 0. O atacante marcou os dois primeiros gols da partida.

A boa vitória levou o Milan aos 38 pontos, agora na sétima colocação. Pode, contudo, ser ultrapassado pela Atalanta, que soma 36 e encara o Crotone ainda neste sábado - o Napoli recebe a Lazio no outro duelo do dia. Já o SPAL segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 17 pontos.

O mando adversário não assustou o Milan, que levou apenas dois minutos para abrir o placar com Cutrone. E o time do técnico Gennaro Gattuso seguiu melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitar o domínio para ampliar.

No segundo tempo, contudo, a equipe deslanchou. Aos 20 minutos, após receber na direita, Cutrone invadiu a área, cortou o defensor e bateu cruzado para marcar um bonito gol.

Com o duelo praticamente perdido, o SPAL se desconcentrou. E, aos 28, o argentino Lucas Biglia aproveitou erro na saída de bola adversária e bateu no canto, colocado, para fazer o terceiro. E, já aos 44, o atacante Fabio Borini aproveitou bom passe e chutou no ângulo para decretar a boa goleada.