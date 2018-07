Milan e Boca Juniors perdem amistosos nos EUA

Atuando para 30.367 pessoas, o Milan contou com a presença dos brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Alexandre Pato, mas sofreu com os desfalques dos jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo, na África do Sul.

Assim, o D.C. United abriu 3 a 0 com facilidade. Os gols foram marcados por Luciano Emilio, aos 20 minutos do primeiro tempo, Chris Pontius, aos 30 minutos da primeira etapa, e Danny Allsop, aos 16 minutos do segundo tempo. O Milan reagiu e marcou dois gols com Massimo Oddo, aos 25 e aos 29 minutos da etapa final.

Já o Boca Juniors foi derrotado por 3 a 0 pelo Seattle Sounders. A equipe argentina atuou sem Martín Palermo, Claudio Morel e Gary Medel, convocados para a disputa da Copa do Mundo, e aproveitou o amistoso para realizar testes.

Os gols da partida foram marcados por Roger Levesque, no primeiro tempo, Pat Noonan e Michael Seamon, ambos na etapa final. Antes de voltar para a Argentina, o Boca Juniors disputará um amistoso no sábado contra o Portland Timbers.