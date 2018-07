Milan é campeão com empate sem gols com o Roma

Em sua primeira temporada com o técnico Massimiliano Allegri, o Milan impôs uma vantagem de nove pontos sobre a rival Inter de Milão, campeã nas últimas cinco temporadas e único time que poderia alcançá-lo antes do início do final de semana.

A Inter ainda tem três partidas, mas mesmo se encostasse no Milan a equipe do brasileiro Leonardo ainda perderia no cômputo total, que decide o título se os times terminarem empatados em pontos.

A Roma teve as melhores chances no medíocre primeiro tempo, quando Mirko Vucinic forçou uma defesa à queima roupa do goleiro Christian Abbiati.

Alessandro Nesta também salvou um lance decisivo com o montenegrino marcando em sua retaguarda antes de Aleandro Rosi obrigar Abbiati a trabalhar novamente.

Com Zlatan Ibrahimovic de volta após uma suspensão de três partidas, o Milan começou a segunda etapa mais animado e Robinho acertou o travessão quase imediatamente depois de se livrar de Marco Cassetti.

Kevin-Prince Boateng estava livre mas chutou muito longe do gol o passe que recebeu de Ibrahimovic, que pouco depois viu uma bela iniciativa sua frustrada pelo goleiro Doni.