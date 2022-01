Milan e Fiorentina vencem na prorrogação e avançam na Copa da Itália

Milan e Fiorentina precisaram suar nesta quinta-feira para garantir seus lugares nas quartas de final da Copa da Itália. Ambos os times encararam uma prorrogação em dois jogos movimentados, com 11 gols no total. O time de Milão despachou o Genoa, em casa, enquanto a Fiorentina surpreendeu o Napoli, fora de casa.

Nas quartas de final, a equipe de Florença terá pela frente a Atalanta, em busca da vaga na semifinal. A Fiorentina não venceu a competição desde a temporada 2000-2001. O Milan, por sua vez, espera pelo confronto entre Lazio e Udinese. O time milanês não levanta o troféu desde 2002-03.

Em casa, o Milan saiu atrás no placar, quando Oestigard marcou para o Genoa aos 17 minutos de jogo. O empate veio apenas aos 29 minutos da segunda etapa, com o francês Giroud, após assistência de Theo Hernandez. O gol forçou a disputa de uma movimentada prorrogação, com chances para ambos os lados.

Mas foi o Milan que se destacou mais no tempo extra, buscando a virada. Leão, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Saelemaekers, aos 7 do segundo tempo, depois de outro passe de Hernandez, garantiram o triunfo e a classificação dos anfitriões.

Em Nápoles, o confronto foi ainda mais imprevisível. Apesar da boa fase na temporada, o Napoli sofreu para levar o duelo para a prorrogação. Mas não conseguiu conter a Fiorentina e levou uma goleada de 5 a 2, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Vlahovic abriu o placar para os visitantes aos 41 minutos de jogo. Mertens empatou três minutos depois. Mas o equilíbrio no marcador durou pouco. No segundo tempo, Biraghi voltou a deixar a Fiorentina na frente, aos 12. A esta altura, a equipe visitante tinha um jogador a menos em campo porque Dragowski foi expulso no fim do primeiro tempo.

Mas a vantagem numérica do Napoli evaporou na reta final do jogo. Lozano, aos 39, e Fabian, aos 48, levaram o cartão vermelho. Mesmo com esta reviravolta no número de jogadores em campo, o time da casa buscou o empate aos 50 minutos, com gol de Petagna.

Mas jogar com apenas nove em campo pesou para os anfitriões no tempo extra. E a Fiorentina emplacou três gols com Venuti, Piatek e Maleh, sacramentando a classificação.