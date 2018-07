Milan é goleado pelo City e volta a dar vexame em amistoso

As coisas não andam nada bem no San Siro. Neste domingo, no segundo teste do time de Fillippo Inzaghi, o Milan levou 5 a 1 do Manchester City em um amistoso realizado na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia (EUA). Na quinta, a equipe já havia enfrentado o Olympiakos, da Grécia, e perdido por 3 a 1. Vitória, só contra o minúsculo Renate, da terceira divisão, e por apenas 2 a 0.

Negociando sua saída, Robinho não ficou nem no banco de reservas do Milan, que jogou praticamente com o que tem de melhor. Contou, por exemplo, com De Siglio, Rami, Muntari, Honda, Essien, Abate e Balotelli. Enquanto isso, o City teve um time formado praticamente só por reservas, com desconhecidos como Boyata, Iheanacho e Sinclair, além do brasileiro Fernando, contratado junto ao Porto.

O montenegrino Jovetic, reserva do ataque, fez dois. Antes dos 30 minutos do primeiro tempo, já estava 4 a 0 para o City, com gols de Sinclair, Navas (único jogador importante a atuar) e o garoto nigeriano Iheanacho, de apenas 17 anos. Muntari descontou.

O Milan vem de uma péssima temporada, tendo sido apenas oitavo colocado na última edição do Campeonato Italiano. Depois de um semestre treinado por Seedorf, deixou o ídolo sair pelas portas do fundo para fazer do ex-atacante Fillippo Inzaghi, de apenas 40 anos, um treinador.

Apesar de todos os problemas, o Milan vai disputar a temporada com quase o mesmo elenco do ano passado. Até agora só contratou o meia Rami, junto ao Valencia, o atacante Ménez e o zagueiro brasileiro Alex, ambos dados pelo PSG. Para piorar, Kaká saiu.