Milan e Inter de Milão empatam por 1 a 1 no clássico do Campeonato Italiano

MILÃO - No reencontro entre Mario Balotelli e a Inter, time que o revelou, empate no clássico de Milão. Neste domingo, o Milan saiu na frente da Inter de Milão no Giuseppe Meazza, mas cedeu o empate em 1 a 1 num clássico válido pela 26.ª rodada do Campeonato Italiano. El Shaarawy, encerrando um jejum de um mês, e Schelotto, marcaram os gols do clássico.

Agora os dois times de Milão vão ter que torcer pelo Pescara contra a Lazio, em jogo desta segunda-feira que fecha a rodada. Isso porque Milan e Inter disputam com os romanos o terceiro lugar no Italiano e a consequente vaga na Copa dos Campeões. Agora a equipe rubro-negra tem 45 pontos, enquanto o rival e a Lazio somam 44.

O Milan saiu na frente com um gol de El Shaarawy. A jovem estrela, de 20 anos, recebeu belo passe de Boateng nas costas de Nagatomo, pelo lado esquerdo da área, dominou e bateu de bico, tirando de Handanovic. Foi o 16.º gol do vice-artilheiro do Italiano, que não marcava desde o último dia 27. Só Cavani, do Napoli, com 18 gols, marcou mais que ele.

O empate da Inter de Milão só veio aos 26 minutos da segunda etapa. Nagatomo teve espaço para fazer o cruzamento pela meia esquerda, Mexès errou o tempo de bola e ela caiu limpa para Schelotto cabecear quase que sem sair do chão e fazer a festa da torcida da Inter, mandante do jogo.

O resultado de certa forma foi bom para a Inter de Milão, porque ela havia vencido o clássico do primeiro turno. Como o resultado do confronto direto é o primeiro critério de desempate no Italiano, a Inter terminará a competição à frente do rival se os dois times tiverem a mesma pontuação.