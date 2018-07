Milan e Juventus vencem e mantêm a reação no Italiano

Milan e Juventus mantêm a reação no Campeonato Italiano. Neste domingo, as duas equipes jogaram em casa e não decepcionaram suas torcidas. O Milan derrotou o Sassuolo, com gol do brasileiro Luiz Adriano, e o time de Turim derrotou a Atalanta por 2 a 0 em partida na qual o zagueiro brasileiro Rafael Toloi foi expulso de campo.

Jogando no San Siro, o Milan abriu o placar com gol de Carlos Bacca em cobrança de pênalti aos 31, dois minutos depois de Andrea Consigli ser expulso de campo, deixando o Sassuolo com um a menos até o fim da partida. Mesmo em desvantagem numérica, os visitantes empataram aos 8 da segunda etapa, com Domenico Berardi.

O Milan só buscou a vitória nos minutos finais do duelo. Luiz Adriano saiu do banco de reservas para anotar, de cabeça, em cobrança de falta na área, aos 41 minutos da etapa final. Com o triunfo, o time de Milão chegou aos 13 pontos, na 10ª colocação. O Sassuolo segue com 15, na sexta posição.

Enquanto o Milan sofria para vencer, a Juventus contava com atuação inspirada do argentino Paulo Dybala para vencer a Atalanta. Contratado para substituir Carlos Tevez, ele marcou um dos gols da vitória por 2 a 0, aos 28 minutos de jogo, deu assistência para o gol de Mario Mandzukic, aos 4 da segunda etapa. E ainda sofreu o pênalti que Paul Pogba. desperdiçou aos 33.

Jogando fora de casa, a Atalanta não teve forças para ao menos descontar no placar. Principalmente depois da expulsão de Toloi, ex-São Paulo, aos 29 minutos do segundo tempo. Em recuperação, após um decepcionante começo de campeonato, a Juventus soma agora 12 pontos, na ainda modesta 12ª colocação.

Também neste domingo, a Sampdoria goleou o Hellas Verona por 4 a 1. Um dos gols foi marcado pelo brasileiro Eder. E a Udinese derrotou o Frosinone por 1 a 0.