Milan e Real acertam amistoso para 30 de dezembro

O acordo foi oficializado nesta segunda-feira, com a presença de Emilio Butragueño e Franco Baresi, duas lendas de Real Madrid e Milan, respectivamente. O amistoso será disputado em 30 de dezembro, comprometendo, assim, os festejos de Ano Novo dos jogadores de ambas as equipes.

O Real tem jogos oficiais até 20 de dezembro, quando enfrenta o Sevilla. Depois, joga dia 3 de janeiro diante do Valencia. O Campeonato Italiano também para um fim de semana antes do Natal, retornando em 6 de janeiro, com Milan x Roma.