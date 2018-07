Milan e Udinese vencem e fazem pressão sobre Juventus, líder

O campeão Milan, que precisou da prorrogação para vencer o Novara por 2 x 1 no meio de semana, temia por outro jogo difícil após o adversário ter duas chances claras de gol no primeiro tempo.

De qualquer maneira, Zlatan Ibrahimovic quebrou o ferrolho aos 12 minutos da segunda etapa após assistência de Massimo Ambrosini andes de Robinho dobrar a vantagem e o sueco Ibrahimovic finalizar o placar mais tarde.

A Juve, que pode ganhar seu primeiro scudetto desde a cassação do seu título de 2006 por arranjo de resultados, confirmou a liderança com a vitória ppor 2 x 0 fora de casa sobre a Atalanta no sábado, mas o Milan permanece apenas um ponto abaixo.

O surpreendente Udinese está dois pontos atrás após a vitória em casa por 2 x 1 sobre o Catania, com gols de Pablo Armero e Antonio Di Natale.

O sétimo colocado Napoli, uma aposta para o título para muitos especialistas quando a temporada começou, continuou sua inconstante trajetória com o empate em 1 x 1 com o fraco Siena, contando mais uma vez com Goran Pandev para se salvar da derrota.

Edinson Cavani também desperdiçou um pênalti para o Napoli.

Nos outros resultados, o Palermo bateu o Genoa por 5 x 3. Alberto Paloschi fez os gols do Chievo sobre o Lecce, que reagiu e empatou em 2 x 2, e o Bologna ficou no 0 x 0 com o Parma.

A quinta colocada Inter de Milão recebe a Lazio, quarta colocada, no jogo de encerramento da rodada depois que a Roma ficou dois pontos atrás da Inter com a goleada por 5 x 1 sobre o Cesena.

(Por Mark Meadows)