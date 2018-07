Milan empata com Chievo e perde chance de reagir no Italiano

Com mais uma campanha irregular no Campeonato Italiano, o Milan desperdiçou neste domingo mais uma chance de reagir na tabela. Jogando fora de casa, o time de Milão empatou sem gols com o Chievo e se manteve estacionado na classificação.

O resultado deixou o Milan com 48 pontos, na mesma sexta posição que ocupava antes do início desta 29ª rodada. Está na beira da zona de classificação para a Liga Europa, vindo antes de uma derrota para o Sassuolo. O Chievo chegou aos 35 e segue embolado na parte intermediária da tabela, figurando neste momento no 10º posto.

O duelo deste domingo foi de poucos lances de perigo na etapa inicial. A torcida só teve motivos para se empolgar no segundo tempo, principalmente nos minutos finais. A melhor oportunidade do Milan surgiu aos 29 minutos, quando Abate bateu forte de dentro da área e acertou a trave.

O Chievo, por sua vez, teve como melhor chance uma bela cabeçada de Cacciatore, após cobrança de falta na área. A bola mergulhou nas redes e ele saiu para comemorar. Mas o árbitro assinalou o impedimento corretamente.

Sem alterar o placar, o Milan saiu de campo com poucos motivos para comemorar. Além de obter apenas um ponto na tabela, a equipe lamentou a lesão que tirou o goleiro Gianluigi Donnarumma de campo ainda no primeiro tempo.

Outros seis jogos vão movimentar a rodada do Italiano neste domingo: Carpi x Frosinone, Fiorentina x Verona, Genoa x Torino, Udinese x Roma, Lazio x Atalanta e Palermo x Napoli.