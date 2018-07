Milan empata com PSV e leva vantagem para casa

EINDHOVEN - Não foi toda ruim a primeira partida oficial do Milan na temporada 2013/2014. Nesta terça-feira, a equipe entrou em campo contra o PSV, em Eindhoven (Holanda), abriu o placar, levou o empate por 1 a 1, e agora vai decidir em casa, na semana que vem, uma vaga na próxima edição da Copa dos Campeões.

Nesta etapa eliminatória, chamada de playoffs pela Uefa, dez confrontos decidem os últimos classificados à fase de grupos. Times de países de maior tradição se enfrentam, dando a possibilidade de equipes de pouco renome também estarem na Copa dos Campeões.

Nesta terça, o duelo mais importante foi protagonizado pelo Milan, que abriu o placar com El Shaarawy, aos 15 minutos do primeiro tempo, completando cruzamento de Abate. Na segunda etapa, aos 16, Matavz deixou tudo igual.

Apesar da divisão igual da posse de bola, o PSV foi mais perigoso e criou mais chances do que Milan para tentar sair vitorioso. Nos minutos finais, Rekik cabeceou livre na área italiana, mas pegou torto na bola e mandou para fora. Poli também teve boa chance para o Milan, mas chutou em cima do goleiro.

O Milan, que teve Balotelli e El Shaarawy como titulares do ataque e Robinho nem no banco, joga sábado contra o Verona na abertura do Campeonato Italiano. Na quarta, recebe o PSV para decidir a vaga na Copa dos Campeões. O time de Eindhoven lidera o Campeonato Holandês após três vitórias em três rodadas.

OUTROS JOGOS

Na França, uma zebra. O Lyon, que tenta jogar a Copa dos Campeões de novo depois de participar da Liga Europa na temporada passada, foi batido em casa pela Real Sociedad por 2 a 0, gols de Griezmann e Seferovic. Agora terá que vencer por três gols de diferença na Espanha, quarta.

Em Portugal, os donos da casa também não se saíram bem. O estreante Paços de Ferreira não suportou a força do Zenit e perdeu de 4 a 1 para os russos. Shirov marcou três vezes. Numa cobrança de falta, a bola bateu na trave e nas costas do goleiro Degra, que acabou anotando o terceiro, contra.

No Casaquistão, uma zebra. Vitória do Shakhter sobre o tradicional Celtic, da Escócia, por 2 a 0, encaminhando a classificação para sua primeira Copa dos Campeões. Já na República Checa o Viktoria Plzen fez o dever de casa e ganhou de 3 a 1 do Maribor, da Eslovênia.