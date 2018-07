Milan empata com Sampdoria sem o brilho de Ibrahimovic

O sueco, que conferiu gols decisivos nas últimas quatro vitórias de sua equipe em diversas competições, armou para Robinho abrir o placar aos 43 minutos, mas de resto ficou apagado em campo.

Giampaolo Pazzini igualou para os anfitriões no início do segundo tempo aproveitando um escanteio, o que significa que a segunda colocada Lazio pode diminuir a distância do Milan para um ponto se derrotar a visitante Catania no domingo a partir das 12h (horário de Brasília).

A Juventus pode encostar na Lazio ainda neste sábado se vencer a Fiorentina em casa.