Milan empata e Inter leva goleada em casa no Campeonato Italiano

Acostumados a disputar o título do Campeonato Italiano, Milan e Inter de Milão voltaram a decepcionar seus torcedores, neste domingo. Longe da boa fase de outras temporadas, o Milan empatou fora de casa, enquanto a Inter foi goleada pelo Cagliari, por 4 a 1, no Giuseppe Meazza.

Diante de sua torcida, a Inter não resistiu a Albin Ekdal, autor de três dos quatro gols do Cagliari. Marco Sau anotou o outro gol dos visitantes. O Cagliari só não marcou mais porque Andrea Cossu desperdiçou uma cobrança de pênalti, no fim da etapa inicial.

Pablo Osvaldo anotou o gol de honra dos anfitriões, aos 18 minutos de jogo. A Inter jogou a maior parte da partida com um jogador a menos em campo, graças a expulsão de Nagatomo aos 27 minutos da etapa inicial.

Com a goleada, a Inter perdeu grande chance de ascender na tabela. Com oito pontos, não passou da quinta colocação, agora mais distante dos líderes Juventus e Roma, ambos com 15.

Em Cesena, o Milan empatou com a equipe da casa por 1 a 1, com gol de Adil Rami aos 19 minutos de jogo. Davide Succi abrira o placar para os anfitriões, aos 10. O time de Milão ocupa o sexto lugar da tabela, com oito pontos. O Cesena é apenas o 12º, com cinco.

Ainda neste domingo, o Napoli derrotou o Sassuolo por 1 a 0, com gol de Jose Callejón. A equipe de Nápoles é a oitava colocada, com sete pontos. Chievo Verona e Empoli empataram por 1 a 1, mesmo placar de Torino e Fiorentina.